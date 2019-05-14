السعودية اليوم / تعليم بيشة يودع ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف مكافآت لطلاب وطالبات المدارس



أبها 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

صرفت إدارة التعليم بمحافظة ببيشة ممثلة في قسم خدمات الطلاب اليوم أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال تمثل مكافآت طلاب وطالبات ( تحفيظ القران - بدل نائي- اغتراب- تربية خاصة - إعاقة صحية وجسمية ).

وأوضح مدير خدمات الطلاب بتعليم بيشة عبدالعزيز جديع أن هذه المبالغ التي أودعت في حسابات (11636) طالباً وطالبة تُعد مكافآت شهر رجب للعام الهجري الجاري 1440هـ .

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16:19ت م

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