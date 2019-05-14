السعودية اليوم / جراحة مجهرية تنقذ ساق مصاب في حادث مروري



مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

نجح بفضل الله فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلاً بقسم جراحة التجميل والترميم في إنقاذ ساق شاب من خلال إجراء عملية جراحة مجهرية ترميمية بسبب تعرضه لحادث مروري أدى إلى فقدان الأنسجة الجلدية والطبقية والدهنية والعضلية وصولاً إلى العظام مما أدى إلى تشوه كبير في الساق اليسرى بحجم 11*7 سم والذي يعدّ كبيراً بحكم موقعه بأسفل الساق.

وقد تم إخضاع المصاب للفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية وأجتمع الفريق الطبي لدراسة عمق التشوه وبعد التنسيق مع فريق التخدير تقرر إدخاله لغرفة العمليات حيث تمت عملية إعادة ترميم الساق مجهريا وذلك بنقل وزراعة الأنسجة الذاتية التي يحتاجها المريض للوصول لأعلى وظيفة ممكنه للقدم بعد التعافي حتى يعود لممارسة حياته الطبيعية ، وقد إستغرقت العملية 6 ساعات ولله الحمد تكللت بالنجاح التام.

// انتهى//

16:13ت م

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