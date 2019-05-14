السعودية اليوم/ بلدية قرية العليا تركب 70 عمود إنارة وفوانيس جمالية في الشوارع والأحياء



قرية العليا 09 رمضان 1440هـ الموافق 14 مايو 2019م واس

انتهت بلدية محافظة قرية العليا من تركيب 70 عمود إنارة وفوانيس جمالية، بالشوارع والأحياء الداخلية والجانبية في المدينة، وكذلك بالشوارع المحيطة بنادي قرية العليا، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة الى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي للمحافظة و تقديم الخدمات الشاملة.

وقال رئيس بلدية محافظة قرية العليا المهندس نقاء أبو هليبة أنه جاري العمل حاليا على إنارة الشوارع الداخلية وسفلتها وأرصفتها لأحياء المخطط الجنوبي الجديد، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من سفلته الهجر التابعة للشوارع الرئيسة والداخلية.

وأكد المهندس أبو هليبه أن البلدية تسعى إلى تقديم كافة الخدمات البلدية في المحافظة، لينعم بها المواطن والمقيم.

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16:06ت م

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