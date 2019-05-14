السعودية اليوم / أمير القصيم يتسلّم نسخه من مؤلفات الشيخ عبدالعزيز المسند - رحمه الله



بريدة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم ، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المسند ، يرافقه سلمان المزيرعي ، اللذين قدما للسلام على سموه ، وتسليمه نسخة من مؤلفات الشيخ عبدالعزيز المسند – رحمه الله -.

ورحب سموه بهما في بداية اللقاء ، مشيداً بتفاعل أبناء وأقارب الشيخ المسند - رحمه الله - ، في طباعة ونشر بعض من مؤلفاته التي ألفها وعرف فيها ، من أهمها كتاب ''الأندلس تاريخ وعبرة'' ، و ''العلم المفقود من المواريث'' و''غذاء الروح'' ، و''النهج المحمدي'' ، و''إمام الصابرين أحمد بن حنبل'' وغيرها من المؤلفات ، مشيراً سموه إلى أن الوسطية والاعتدال واللين هي منهج الشيخ عبدالعزيز المسند - رحمه الله -.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : قدم الشيخ عبدالعزيز المسند ، البرامج الدينية في القناة الأولى في التلفزيون السعودي ، الذي سمى برنامجه بـ '' منكم وإليكم'' ، فكان نعم الموجه والناصح ، مؤكداً أهمية العناية بمثل هذه المؤلفات المميزة ، منوهاً بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من جهد في سبيل دعم العلماء والمثقفين من أبناء وبنات هذا الوطن الغالي ، متمنياً للجميع التوفيق ، شاكراً لهم هذا الإهداء المميز.

من جانبه أعرب الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المسند عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله لهم ، وهذه الكلمات المعبرة التي تحدث بها عن والده الشيخ عبدالعزيز المسند – رحمه الله -.

// انتهى //

15:58ت م

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