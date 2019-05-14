السعودية اليوم / تخصصي الجوف يستقبل 119 ألف مراجع ويجري 1240 عملية جراحية



الجوف 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف عبر عياداته الخارجية 119000 مراجع خلال عام 2018 والربع الأول من 2019, شاملة للعيادات العامة والتخصصية.

وأوضحت صحة الجوف أن المستشفى الذي يتسع لـ (300) سرير أصبح مرجعية لعديد من المستشفيات بعد أن ضم 3 مراكز متخصصة وعدد من العيادات التخصصية بالمستشفى، ونجح في إجراء العديد من العمليات الجراحية النوعية التي تجرى لأول مرة بالمنطقة, حيث بلغ عدد العمليات الجراحية النوعية والتخصصية خلال هذه الفترة أكثر من 1240 عملية جراحية.

وبينت أن عدد الفحوصات المخبرية خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 380 ألف فحص مخبري شاملاً بعض الفحوصات المناعية والفيروسية والهرمونات وتشريح الخلايا والأنسجة المرضية, كما بلغ عدد فحوصات الأشعة أكثر من 143 ألف فحص شاملةً الأشعة السينية والصوتية والمقطعية والرنين المغناطيسي وفحوصات تخصصية مثل تصوير شرايين القلب ويتم خلال الفترة القريبة تفعيل قسم الطب النووي بالمستشفى .

وأفادت أن المستشفى يحتضن 3 مراكز تخصصية تعد مرجعية لمستشفيات الشمال, في مقدمتها مركز جراحة السمنة الذي بلغ عدد مراجعيه خلال هذه الفترة أكثر من 1900 مراجع وبلغ عدد العمليات التخصصية بالمركز أكثر من 186 عملية، وكذلك وحدة الأورام والطب التلطيفي وبلغ عدد مراجعيها أكثر من 340 مراجع ما بين العيادات وأقسام التنويم، إضافة إلى مركز زراعة القوقعة وبلغ عدد مراجعيه أكثر من 140 مراجعا خلال نفس الفترة, وتم فيها عمل أكثر من 51 عملية جراحية تخصصية نوعية ومركز زراعة القوقعة يخدم المناطق الشمالية ويوجد بالمركز قسم متكامل من عيادات تخصصية بالفحص وعيادة سمعيات وعيادة بالتخاطب والنطق.

// انتهى //

15:57ت م

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