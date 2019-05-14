السعودية اليوم / أمير الباحة يتسلّم تقرير الربع الأول لشركة الاتصالات السعودية بالمنطقة



الباحة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير الربع الأول للخدمات التي قدمتها شركة الاتصالات

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة عبدالله بن علي المرطان، الذي قدم لسموه شرحاً موجزاً عن تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى حصول فرع المنطقة على المركز الأول في متوسط سرعات الانترنت للجيل الرابع بسرعة 34.7 ميجابت/ثانية والصادر من هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير من منجزات للشركة والعمل على إيصال كافة خدماتها لجميع محافظات المنطقة، مثمنًا ما تبذله إدارة شركة الاتصالات من جهود بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها.

وناقش سمو أمير الباحة، مع مدير شركة الاتصالات بالمنطقة كل السبّل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين وسائل الاتصال في المحافظات والقرى التابعة للمنطقة.

من جانبه أعرب المهندس المرطان عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على ما تلقاه الشركة في المنطقة من دعم ومساندة لتقوم بعملها وتقدم خدماتها على الوجه المطلوب بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين في المنطقة، مبيناً أن تلك الخدمات التي تقدمه الشركة تأتي تماشياً مع سياسة الشركة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السيّاري.

// انتهى //

15:54ت م

0110



الباحة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير الربع الأول للخدمات التي قدمتها شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة خلال العام 2019م.جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة عبدالله بن علي المرطان، الذي قدم لسموه شرحاً موجزاً عن تضمنه التقرير من أعمال ومنجزات خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى حصول فرع المنطقة على المركز الأول في متوسط سرعات الانترنت للجيل الرابع بسرعة 34.7 ميجابت/ثانية والصادر من هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات.ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير من منجزات للشركة والعمل على إيصال كافة خدماتها لجميع محافظات المنطقة، مثمنًا ما تبذله إدارة شركة الاتصالات من جهود بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها.وناقش سمو أمير الباحة، مع مدير شركة الاتصالات بالمنطقة كل السبّل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين وسائل الاتصال في المحافظات والقرى التابعة للمنطقة.من جانبه أعرب المهندس المرطان عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على ما تلقاه الشركة في المنطقة من دعم ومساندة لتقوم بعملها وتقدم خدماتها على الوجه المطلوب بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين في المنطقة، مبيناً أن تلك الخدمات التي تقدمه الشركة تأتي تماشياً مع سياسة الشركة وفقاً لرؤية المملكة 2030.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السيّاري.// انتهى //15:54ت م0110

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