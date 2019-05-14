انت الان تتابع تفاصيل خبر النفط يصعد 1% بعد هجوم الحوثيين على أرامكو السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 03:51 مساءً - صعدت عقود النفط الآجلة بنسبة 1%، اليوم الثلاثاء؛ بعد إعلان السعودية تعرُّض محطتي ضخ بمحافظتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض، لهجوم من طائرات "درون" مفخخة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الهجوم وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وأسفر عن "اندلاع حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة".

وبحلول الساعة (10:47 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت (تسليم يوليو)، بنسبة 1.02% أو 69 سنتاً، إلى 70.92 دولاراً للبرميل.

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والسعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يومياً، وثالث أكبر منتِج بعد الولايات المتحدة وروسيا بـ10 ملايين برميل يومياً.

وأوقفت شركة "أرامكو" السعودية الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعهما الطبيعي.

وكانت الرياض أعلنت، أمس الاثنين، تعرُّض ناقلتين سعوديتين لـ"هجوم تخريبي"، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.