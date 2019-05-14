انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول إيراني يتهم "إسرائيل" باستهداف سفن الفجيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 03:51 مساءً - قال مسؤول إيراني بارز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتقد أن "المكر الإسرائيلي" يقف وراء حادث استهداف سفن النفط بالخليج.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، بهروز نعمتي، أن المجلس ناقش الحادث في اجتماع مغلق، وفق ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف "نعمتي" في تصريح صحفي: "نعتقد أن المكر الإسرائيلي يقف وراء هذه الحادثة"، دون إضافة توضيحات أخرى.

والأحد الماضي، أعلنت الإمارات تعرُّض 4 سفن تجارية لـ"عمل تخريبي" في أثناء مرورها بالخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، وقبل عبور مضيق هرمز، دون أن توجِّه اللوم في الحادث إلى أي بلد أو جهة، أو تقدم تفاصيل أخرى.

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وأمس الاثنين، كشفت السعودية أن ناقلتي نفط سعوديتين كانتا ضمن تلك السفن الأربع.

وفي ظل وجود أصوات تلقي باللائمة على إيران في هذا الاستهداف للسفن، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، في بيان، أبوظبي بالكشف عن ملابسات حادث التخريب، مؤكداً أنه "يبعث على القلق والأسف".

وجاء استهداف السفن الأربع، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة؛ بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد طهران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات أو المصالح الأمريكية بالمنطفة.

كما جاء ذلك لاحقاً لتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، الشريان الرئيس لنقل الطاقة بالعالم، عقب قرار أمريكي قضى بإنهاء إعفاءات من صادرات النفط الإيرانية كانت ممنوحة لـ8 دول.