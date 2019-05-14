السعودية | الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفيف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفيف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:26 مساءً, 14 مايو 2019 م المناطق - واس اعربت دولة الكويت عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي عبر الطائرات المسيرة والذي استهدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها.

واختتم المصدر تصريحه بالتضرع إلى الباري عزوجل أن يحفظ للمملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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