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التحالف يشن 15 غارة على مواقع حوثية في حجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، غارات مكثفة على مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة الحدودية مع المملكة.
ونقلت “سكاي نيوز” عن مصادر ميدانية القول: إن الغارات تركزت في مديرية عبس بالمحافظة الواقع شمال غربي اليمن.
وأوضحت المصادر أن طيران التحالف العربي نفذ أكثر من 15 غارة جوية.
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