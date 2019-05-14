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التحالف يشن 15 غارة على مواقع حوثية في حجة

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2019-05-14

التحالف يشن 15 غارة على مواقع حوثية في حجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، غارات مكثفة على مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة الحدودية مع المملكة.

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ونقلت “سكاي نيوز” عن مصادر ميدانية القول: إن الغارات تركزت في مديرية عبس بالمحافظة الواقع شمال غربي اليمن.

وأوضحت المصادر أن طيران التحالف العربي نفذ أكثر من 15 غارة جوية.





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