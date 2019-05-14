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تبوك تحصد المراكز الأولى في مسابقة القرآن الكريم
متابعات الخليج 365 - نواف التمامي - تبوك
حقق المتسابق عمر عياش العنزي المركز الثاني في الفرع الأول (القرآن كاملًا) على مستوى المملكة في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم، التي أقيمت في مكة المكرمة لهذا العام 1440، كما حصد الطالب متعب علي الحارثي المركز الثالث في الفرع الرابع،والتي أقيمت مؤخرًا.
من جهته هنأ المدير العام لتعليم منطقة تبوك، إبراهيم العمري، كلًّا من العنزي والحارثي لحصولهما على هذه المراكز المتقدمة، كما نوه بجهود المشرف على مركز الوعي الفكري بتعليم تبوك محمد الفاضلي.
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