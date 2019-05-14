2019-05-14

أرامكو تعزز إمداداتها النفطية إلى أوروبا بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عبدالعزيز القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق لدى أرامكو السعودية، أن الشركة تهدف إلى تعزيز إمداداتها النفطية إلى أوروبا بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا في غضون العامين القادمين في الوقت الذي توسع فيه عملياتها التجارية هناك من خلال فتح مكتب هذا الصيف في لندن.

وتوسع أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، رقعة أنشطتها للمصب، أو التكرير والتسويق، في أنحاء العالم عبر توقيع اتفاقات جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية لوحداتها؛ لضمان أسواق جديدة لخامها.

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ونقلت “رويترز” عن القديمي قوله: إن الشركة ستضع اللمسات النهائية على صفقات في العامين القادمين لمبادلة الخام السعودي بالأساس بالمنتجات النفطية لإمداد العملاء في أوروبا والبحر المتوسط.

وقال القديمي: سنراهن على أوروبا… نعتقد أن أوروبا سوق سنبقى فيها لفترة طويلة.

وتابع: الفكرة برمتها هي أن نورد الخام، ونشتري المنتجات المكررة لإمداد أسواق مثل إيطاليا والبلقان فضلًا عن قبرص… في أوروبا، أن يكون لك منفذ شبه مكرس واتفاق معالجة هو بالفعل إستراتيجية الفوز السليمة.

وقال: إن لدى أرامكو حاليًّا اتفاقات لتوريد النفط ومبادلة المنتجات تتجاوز الثلاثة ملايين برميل يوميًّا في أوروبا. وللشركة اتفاقات مع بي كيه إن أورلن البولندية وموتور أويل هيلاس اليونانية وميدور المصرية.