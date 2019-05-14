فيديو.. الساعد: إيران الإرهابية تتعمد تعطيل مصالح الاقتصاد الدولي والعبث بأمن المنطقة

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المحلل السياسي محمد الساعد، أن أيادي إيران الإرهابية هي من تعبث بالمنطقة، ليس بداية من اليوم بل منذ أربعة عقود خلت.

وأضاف الساعد، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن إيران الإرهابية تتعمد تعطيل مصالح الاقتصاد الدولي والعبث بأمن المنطقة.

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وتابع أن إيران تتعمد تعطيل مصالح الاقتصاد الدولي والعبث بأمن المنطقة، وهذا جزء من المخطط الإرهابي في المنطقة.

وأشار إلى أن إيران تستهدف سحب المنطقة إلى مرحلة الاشتعال، كما تحاول الاصطدام بالمملكة ودول الخليج من أجل تعطيل ما يحاول أن يقوم به المجتمع الدولي من إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن المشروع النووي، مؤكدًا أن إيران ستفشل في هذا المخطط بإذن الله.