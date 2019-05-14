شكرا لقرائتكم فيديو.. الساعد: إيران الإرهابية تتعمد تعطيل مصالح الاقتصاد الدولي والعبث بأمن المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الساعد: إيران الإرهابية تتعمد تعطيل مصالح الاقتصاد الدولي والعبث بأمن المنطقة
أكد أن طهران تستهدف سحب المنطقة إلى مرحلة الاشتعال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المحلل السياسي محمد الساعد، أن أيادي إيران الإرهابية هي من تعبث بالمنطقة، ليس بداية من اليوم بل منذ أربعة عقود خلت.
وأضاف الساعد، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، أن إيران الإرهابية تتعمد تعطيل مصالح الاقتصاد الدولي والعبث بأمن المنطقة.
وتابع أن إيران تتعمد تعطيل مصالح الاقتصاد الدولي والعبث بأمن المنطقة، وهذا جزء من المخطط الإرهابي في المنطقة.
وأشار إلى أن إيران تستهدف سحب المنطقة إلى مرحلة الاشتعال، كما تحاول الاصطدام بالمملكة ودول الخليج من أجل تعطيل ما يحاول أن يقوم به المجتمع الدولي من إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن المشروع النووي، مؤكدًا أن إيران ستفشل في هذا المخطط بإذن الله.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الساعد: إيران الإرهابية تتعمد تعطيل مصالح الاقتصاد الدولي والعبث بأمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.