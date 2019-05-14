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السعودية تطمئن العالم: إمدادات عملائنا من النفط والغاز لم تتأثر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت شركة أرامكو عدم وقوع إصابات إثر الهجمات الإرهابية على محطتين لضخ النفط وسط السعودية.
وأضافت الشركة أن إمدادات عملائنا من النفط الخام والغاز لم تتأثر نتيجة الحادث الإرهابي.
وأضافت شركة أرامكو أن إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر من الهجوم الإرهابي جاء كإجراء احترازي.
من جهته أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
وأضاف الفالح أن أرامكو قامت بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
وأوضح أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخراً، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
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