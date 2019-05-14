- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبير عسكري : إيران تقود نفسها إلى المقصلة بالهجوم على محطتي الضخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خبير عسكري : إيران تقود نفسها إلى المقصلة بالهجوم على محطتي الضخ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الخبير العسكري حسن الشهري أن الهجوم على محطتي ضخ النفط في الدوادمي وعفيف بالرياض تقف وراءه إيران، حيث تستهدف من ذلك إلقاء حجر في المياه الراكدة لتخفيف الضغوط الهائلة عليها، وكذلك تسعى لجس نبض أمريكا.
وأضاف الشهري في مداخلة هاتفية مع قناة الحدث أن إيران تحاصر نفسها بهذه العمليات الإرهابية، وتسعى لجر المنطقة إلى علمية كبرى.
وتابع الشهري أن هناك أكثر من جهة مستفيدة من هذا الحادث وتقف على رأس المستفيدين طهران، مضيفاً أن إيران تقود نفسها إلى المقصلة.
وأشار إلى أن هناك جهات قد تعلن مسؤوليتها عن الهجوم كداعش أو الحوثي، مؤكداً أن هؤلاء إن أعلنوا ذلك فهم واجهة، والمنفذ لهذا الهجوم هو إيران.
وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، قد صرح بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري : إيران تقود نفسها إلى المقصلة بالهجوم على محطتي الضخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.