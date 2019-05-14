خبير عسكري : إيران تقود نفسها إلى المقصلة بالهجوم على محطتي الضخ

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير العسكري حسن الشهري أن الهجوم على محطتي ضخ النفط في الدوادمي وعفيف بالرياض تقف وراءه إيران، حيث تستهدف من ذلك إلقاء حجر في المياه الراكدة لتخفيف الضغوط الهائلة عليها، وكذلك تسعى لجس نبض أمريكا.

وأضاف الشهري في مداخلة هاتفية مع قناة الحدث أن إيران تحاصر نفسها بهذه العمليات الإرهابية، وتسعى لجر المنطقة إلى علمية كبرى.

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وتابع الشهري أن هناك أكثر من جهة مستفيدة من هذا الحادث وتقف على رأس المستفيدين طهران، مضيفاً أن إيران تقود نفسها إلى المقصلة.

وأشار إلى أن هناك جهات قد تعلن مسؤوليتها عن الهجوم كداعش أو الحوثي، مؤكداً أن هؤلاء إن أعلنوا ذلك فهم واجهة، والمنفذ لهذا الهجوم هو إيران.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، قد صرح بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات.