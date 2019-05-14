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2019-05-14 البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ للنفط وسط المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض استنكرت البحرين الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على محطتي ضخ للنفط وسط المملكة العربية السعودية. Advertisements وأكدت البحرين وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في أي إجراءات تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.









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