الان تتابع جامعة الطائف: وظائف شاغرة لمدرسي اللغتين الصينية والعربية للناطقين بغيرها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت جامعة الطائف، اليوم، عن حاجتها لشغل وظائف (مدرس لغة) بسعوديين فقط، وذلك لتدريس اللغة الصينية (ذكور وإناث)، وكذلك لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها (ذكور فقط)، بالمستويين السادس والخامس.

وأوضحت الجامعة، في إعلانها عن الوظائف الشاغرة، أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ ابتداء من يوم الأربعاء 10 رمضان 1440هـ ويستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر نفسه، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني (www.tu.edu.sa).

وأفادت الجامعة أنه يشترط لشغل وظيفة مدرس لغة صينية بالمستوى السادس، في كلية الآداب، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في تخصص اللغويات أو اللغويات التطبيقية الصينية بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وألا يتجاوز عمره 35 عاماً عند التقديم، ويفضل أن يكون له نشر علمي في مجال التخصص، وألا يكون موظفاً حكومياً، واجتياز اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن (75)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

كما اشترطت الجامعة في إعلانها لشغل وظيفة مدرس لغة صينية بالمستوى الخامس، في مركز اللغة الإنجليزية، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على البكالوريوس في تخصص اللغة الصينية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وحاصل على شهادة جامعية تربوية أو دبلوم تربوي، وألا يتجاوز عمره ثلاثون عاماً عند التقديم، وأن يجتاز اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن (75)، وأن يجتاز أيضاً المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

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وفي ما يخص وظيفة مدرس لغة عربية للناطقين بغيرها المستوى السادس، بكلية الآداب، بينت الجامعة أن شروط شغلها تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في تخصص اللغويات أو اللغويات التطبيقية بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وألا يتجاوز عمره 35 عاماً عند التقديم، ويُفضل أن يكون له نشر علمي في مجال التخصص، وأن يكون ملماً بلغة أخرى غير اللغة العربية، وألا يكون موظفاً حكومياً، كما يشترط اجتيازه اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل

عن (75)، وأن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

وأوضحت جامعة الطائف أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على موقع الجامعة (www.tu.edu.sa) يوم الأحد 20 / 10 / 1440هـ، داعية من لديه استفسار من المتقدمين أو المتقدمات إلى الاتصال على اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات (هاتف: 0127272020 – تحويله: 2176).

وبينت أن المستندات المطلوبة تشمل: صورة من الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس – الماجستير) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وصورة من السجل الأكاديمي للبكالوريوس والماجستير، ونتيجة اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس (قياس)، وصورة من النشر العلمي في مجال التخصص (أن وجد)، وما يثبت إلمام المتقدم بلغة أخرى من جهة يعتد بها، وقرار الابتعاث في حال كان مؤهل الماجستير أو البكالوريوس عن طريق برنامج الابتعاث، وصورة الدبلوم التربوي للمتقدمين على مدرس لغة المستوى الخامس.

ونبهت جامعة الطائف المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه، إذ سيتبعد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط، وأن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة سيعد طلبه لاغياً، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة، مشددة على ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في الطلب، إذ ستضطر الجامعة آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.

يذكر أن جامعة الطائف بدأت في وقت سابق تفعيل مبادرتها لتدريس اللغة الصينية، وأدرجتها في الخطط الدراسية لطلابها وطالباتها تمهيداً لبدء تدريسها في الفصل الدراسي المقبل، ضمن حزمة المقررات العامة، إلى جانب اللغة الفرنسية، ضمن مبادرتها لتدريس اللغات الحية بالجامعة.