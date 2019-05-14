الان تتابع مصر تدين حادث استهداف محطتيّ ضخ بترول بالسعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتيّ ضخ للبترول في كل من محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان ، الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، على “تضامُن مصر مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشدداً على ما يجمع البلدين من روابط أخوية وعلاقات راسخة”.
كما أكد البيان على وجود “تنسيق على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المُشتركة والتصدي للإرهاب وكافة التهديدات المُستهدِفة أمنهما القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي”.
وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة صرح بأنه “ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض”.
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