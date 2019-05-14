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نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان

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أحمد غنام 0 تبليغ

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الان تتابع نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإسكان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري.

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واستمع سموه خلال الاستقبال عن سير العمل بالفرع ومراحل إنجاز مشاريع منتجات الوزارة التي تنفذها بالمنطقة.

كما اطلع سموه على نتائج برنامج الإسكان التنموي المتمثل في الشراء المباشر وكذلك ما وصلت اليه اللجان فيما يخص بناء وحدات سكنية بمنطقة الجوف، متمنياً سموه للجميع التوفيق.

وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على متابعتهم ودعمهم لأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه.

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