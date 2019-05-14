محمد بن مسعود - الدمام - قال البرنامج عبر "تويتر": من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ18.

وقال البرنامج عبر حسابه: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 18وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط :ca.gov.sa "حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة الـ18 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14 أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ18.

وقال البرنامج عبر حسابه: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 18وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط :ca.gov.sa 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 Advertisements 03:33 PM قال البرنامج عبر "تويتر": من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة قال البرنامج عبر "تويتر": من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ18.

وقال البرنامج عبر حسابه: حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 18وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط :ca.gov.sa ، "حساب المواطن": بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة الـ18 ،

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