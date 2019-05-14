محمد بن مسعود - الدمام - منها 318 بلاغ تلوث بصري و262 عن تلوث كيميائي و162 عن سموم فطرية قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها تلقت 1355 إنذاراً وبلاغاً عن أغذية خلال الربع الأول من عام 2019.

وأضافت عبر انفوجرافيك نشرته أنها شملت 318 بلاغ تلوث بصري و262 بلاغ تلوث كيميائي و162 عن سموم فطرية. "الغذاء والدواء": 1355 إنذاراً وبلاغاً تلقيناها خلال الربع الأول من 2019 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14 قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها تلقت 1355 إنذاراً وبلاغاً عن أغذية خلال الربع الأول من عام 2019.

وأضافت عبر انفوجرافيك نشرته أنها شملت 318 بلاغ تلوث بصري و262 بلاغ تلوث كيميائي و162 عن سموم فطرية. 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 Advertisements 03:31 PM منها 318 بلاغ تلوث بصري و262 عن تلوث كيميائي و162 عن سموم فطرية منها 318 بلاغ تلوث بصري و262 عن تلوث كيميائي و162 عن سموم فطرية قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها تلقت 1355 إنذاراً وبلاغاً عن أغذية خلال الربع الأول من عام 2019.

وأضافت عبر انفوجرافيك نشرته أنها شملت 318 بلاغ تلوث بصري و262 بلاغ تلوث كيميائي و162 عن سموم فطرية. ، "الغذاء والدواء": 1355 إنذاراً وبلاغاً تلقيناها خلال الربع الأول من 2019 ،

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