، التحالف العربي يدك مواقع الحوثيين في حجة بغارات مكثفة ،

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، غارات مكثفة على مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة الحدودية مع السعودية.
وقالت مصادر ميدانية إن الغارات تركزت في مديرية عبس بالمحافظة الواقع شمال غربي اليمن.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز أوضحت المصادر أن طيران التحالف العربي نفذ أكثر من 15 غارة جوية.
ويأتي هذا التطور بعدما أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمدفعية قوات التحالف، هجومًا للمتمردين في محافظة صعدة المجاورة.
وقال قائد عسكري في الجيش إن العملية جاءت بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة مديرية الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من ميليشيات الحوثي.
التحالف العربي يدك مواقع الحوثيين في حجة بغارات مكثفةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، غارات مكثفة على مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة الحدودية مع السعودية.
وقالت مصادر ميدانية إن الغارات تركزت في مديرية عبس بالمحافظة الواقع شمال غربي اليمن.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز أوضحت المصادر أن طيران التحالف العربي نفذ أكثر من 15 غارة جوية.
ويأتي هذا التطور بعدما أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمدفعية قوات التحالف، هجومًا للمتمردين في محافظة صعدة المجاورة.
وقال قائد عسكري في الجيش إن العملية جاءت بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة مديرية الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من ميليشيات الحوثي.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
03:39 PM
في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من ميليشيات الحوثي
شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، غارات مكثفة على مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة حجة الحدودية مع السعودية.
وقالت مصادر ميدانية إن الغارات تركزت في مديرية عبس بالمحافظة الواقع شمال غربي اليمن.
ووفق ما نقلته سكاي نيوز أوضحت المصادر أن طيران التحالف العربي نفذ أكثر من 15 غارة جوية.
ويأتي هذا التطور بعدما أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمدفعية قوات التحالف، هجومًا للمتمردين في محافظة صعدة المجاورة.
وقال قائد عسكري في الجيش إن العملية جاءت بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة مديرية الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من ميليشيات الحوثي.
، التحالف العربي يدك مواقع الحوثيين في حجة بغارات مكثفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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