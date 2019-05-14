محمد بن مسعود - الدمام - قالت: إنها متاحة للملاك والمستأجرين بهدف التسهيل على المشتركين أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن جميع المشتركين يمكنهم التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة ما عدا مشتركي القطاع الحكومي، وأن الخدمة متاحة أيضاً للملاك والمستأجرين على السواء؛ وذلك بهدف التسهيل على المشتركين لسداد مبلغ شهري ثابت لقيمة فاتورة الخدمة الكهربائية، بناءً على الاثني عشر شهراً السابقة على عملية التسجيل في الخدمة.

وأوضحت الشركة أن مبلغ التصفية في نهاية العام أو المديونية ينتقل مع المستأجر، شريطة أن يسجل المستأجر في خدمة "حسابي" التي أطلقتها الشركة لتحديد المسؤولية المالية على المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية، وليس بالضرورة مالك العداد، ويمكن للمشترك التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى أنه من مزايا خدمة الفاتورة الثابتة تخصيص ميزانية محددة شهرياً، كما أنه لا يتم فصل الخدمة، واستمرارها للمسجلين في الخدمة حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك أعلى من المطلوب سداده.

وفيما يخص تصفية نهاية العام، ففي حال كانت التصفية لصالح المشترك تضاف له كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، وإن كانت عليه يمكن تقسيطها على 12 شهراً مقبلة أخرى، في حال الاستمرار بالاشتراك بالخدمة.

يُذكر أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية للمشتركين، حيثُ يتم حساب مبلغ الفاتورة الشهري بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، كما يتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد، وتصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، وإذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه.

"السعودية للكهرباء": هذه طريقة التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14 أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن جميع المشتركين يمكنهم التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة ما عدا مشتركي القطاع الحكومي، وأن الخدمة متاحة أيضاً للملاك والمستأجرين على السواء؛ وذلك بهدف التسهيل على المشتركين لسداد مبلغ شهري ثابت لقيمة فاتورة الخدمة الكهربائية، بناءً على الاثني عشر شهراً السابقة على عملية التسجيل في الخدمة.

وأوضحت الشركة أن مبلغ التصفية في نهاية العام أو المديونية ينتقل مع المستأجر، شريطة أن يسجل المستأجر في خدمة "حسابي" التي أطلقتها الشركة لتحديد المسؤولية المالية على المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية، وليس بالضرورة مالك العداد، ويمكن للمشترك التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى أنه من مزايا خدمة الفاتورة الثابتة تخصيص ميزانية محددة شهرياً، كما أنه لا يتم فصل الخدمة، واستمرارها للمسجلين في الخدمة حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك أعلى من المطلوب سداده.

وفيما يخص تصفية نهاية العام، ففي حال كانت التصفية لصالح المشترك تضاف له كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، وإن كانت عليه يمكن تقسيطها على 12 شهراً مقبلة أخرى، في حال الاستمرار بالاشتراك بالخدمة.

يُذكر أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية للمشتركين، حيثُ يتم حساب مبلغ الفاتورة الشهري بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، كما يتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد، وتصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، وإذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه. 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 Advertisements 03:12 PM قالت: إنها متاحة للملاك والمستأجرين بهدف التسهيل على المشتركين قالت: إنها متاحة للملاك والمستأجرين بهدف التسهيل على المشتركين أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن جميع المشتركين يمكنهم التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة ما عدا مشتركي القطاع الحكومي، وأن الخدمة متاحة أيضاً للملاك والمستأجرين على السواء؛ وذلك بهدف التسهيل على المشتركين لسداد مبلغ شهري ثابت لقيمة فاتورة الخدمة الكهربائية، بناءً على الاثني عشر شهراً السابقة على عملية التسجيل في الخدمة.

وأوضحت الشركة أن مبلغ التصفية في نهاية العام أو المديونية ينتقل مع المستأجر، شريطة أن يسجل المستأجر في خدمة "حسابي" التي أطلقتها الشركة لتحديد المسؤولية المالية على المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية، وليس بالضرورة مالك العداد، ويمكن للمشترك التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

وأشارت "السعودية للكهرباء" إلى أنه من مزايا خدمة الفاتورة الثابتة تخصيص ميزانية محددة شهرياً، كما أنه لا يتم فصل الخدمة، واستمرارها للمسجلين في الخدمة حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك أعلى من المطلوب سداده.

وفيما يخص تصفية نهاية العام، ففي حال كانت التصفية لصالح المشترك تضاف له كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، وإن كانت عليه يمكن تقسيطها على 12 شهراً مقبلة أخرى، في حال الاستمرار بالاشتراك بالخدمة.

يُذكر أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية للمشتركين، حيثُ يتم حساب مبلغ الفاتورة الشهري بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، كما يتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد، وتصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، وإذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه.

، "السعودية للكهرباء": هذه طريقة التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة ،

المصدر : الخليج 365

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