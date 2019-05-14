، فريق طبي بجدة ينجح في إنقاذ معتمر خمسيني يعاني من تسمم بالدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان يعاني من تسمم شديد بالدم أدت لالتهاب بالرئة وتم إدخاله للعناية المركزة

نجح فريق جراحة المسالك البولية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر ٥٦ عاماً ، كان يعاني من حالة تسمم شديد بالدم أدت إلى التهاب بالرئة و التهاب السحايا و فشل لأعضاء متعددة بالجسم، ومن ثم تعرض لجلطة بالقلب وتوقف جزء كبير منها، فضلاً عن إصابته بأمراض الضغط والسكر المزمنة .

وقد تم إدخاله للعناية المركزة منذ بداية شهر يناير من العام الحالي، حيث تم عمل أشعة مقطعية للمريض أظهرت وجود خراج نفاخي كبير بالكلية اليسرى أدى إلى تدميرها بالكامل وتعداها إلى حدوث حالة تسمم شديدة بالدم لدرجة عجز المريض عن التنفس إلا بواسطة جهاز التنفس الصناعي .

وهذه الحالة دعت الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار باستئصال الكلية اليسرى التي تحتوي على الخراج برغم الحالة الحرجة للمريض وإعطائه مسيلات الدم لعلاج جلطة القلب، بعد موافقة أهل المريض على العملية وارتفاع نسبة خطر الوفاة، حيث إن أي تأخير في إجراء العملية كان سيزيد حالة المريض تدهوراً، مما كان سيؤدي لوفاة المريض بنسبة تتجاوز الـ٨٠٪ حسب مؤشر أباتشي .

وقد قام استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور محمد خان والدكتور محمود زين العابدين استشاري مساعد بجراحة المسالك البولية بإجراء عملية استئصال الكلية، بدأ بعدها المريض في الاستجابة التدريجية للمضادات الحيوية وعلاج الضغط والسكر والقلب، وتعافى بعدها تدريجياً بفضل الله حتى أتم الله عليه بالشفاء الكامل والخروج من العناية المركزة بعد قضاء مدة شهرين ونصف، وهو الآن بصحة جيدة تحت إشراف أطباء الباطنية ومن المتوقع عودته سالماً إلى بلده قريباً جداً.