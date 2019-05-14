، البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ أنابيب النفط في المملكة ،

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استنكرت مملكة البحرين وأدانت بشدة الهجوم الإرهابي من طائرات بدون طيار مفخخة، الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل نفط المملكة العربية السعودية من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم.
وأشادت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم بجهود المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير، مشددة على موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها، وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ أنابيب النفط في المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14
استنكرت مملكة البحرين وأدانت بشدة الهجوم الإرهابي من طائرات بدون طيار مفخخة، الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل نفط المملكة العربية السعودية من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم.
وأشادت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم بجهود المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير، مشددة على موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها، وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
02:59 PM
أشادت بجهود المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير
استنكرت مملكة البحرين وأدانت بشدة الهجوم الإرهابي من طائرات بدون طيار مفخخة، الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل نفط المملكة العربية السعودية من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم.
وأشادت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم بجهود المملكة العربية السعودية في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير، مشددة على موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المس بمصالحها واستقرار شعبها، وأكدت ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
، البحرين تستنكر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محطتا ضخ أنابيب النفط في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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