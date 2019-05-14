، العراق يدين العمليات التخريبية التي طالت سفن المياه الإقليميَّة للإمارات ،

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أعرِب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليات التخريبية التي طالت أربع سفن في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة أمس الأول.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم عن تضامُن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطِنيها.
واعتبر العراق ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب مهددًا لأمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة وشدِّد على أهمِّية تضافر الجُهُود للتصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دولـيّاً.
العراق يدين العمليات التخريبية التي طالت سفن المياه الإقليميَّة للإماراتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14
أعرِب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليات التخريبية التي طالت أربع سفن في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة أمس الأول.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم عن تضامُن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطِنيها.
واعتبر العراق ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب مهددًا لأمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة وشدِّد على أهمِّية تضافر الجُهُود للتصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دولـيّاً.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
03:16 PM
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
03:24 PM
اعتبرت بغداد ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب مُهدِّدًا لأمن الخليج كلـِّه
أعرِب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمليات التخريبية التي طالت أربع سفن في المياه الإقليميَّة لدولة الإمارات العربيَّة المتحدة أمس الأول.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي اليوم عن تضامُن العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مُواجَهة التحدِّيات، والتصدِّي لكلِّ المُحاوَلات الرامية لزعزعة أمنها واستقرارها وسلامة مواطِنيها.
واعتبر العراق ما تعرَّضت له هذه الناقلات من تخريب مهددًا لأمن الخليج كلـِّه؛ لأنَّ اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دول المنطقة وشدِّد على أهمِّية تضافر الجُهُود للتصدِّي لأيِّ تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة المُهمَّة دولـيّاً.
، العراق يدين العمليات التخريبية التي طالت سفن المياه الإقليميَّة للإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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