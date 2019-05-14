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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والدرب وبيش وصامطة وصبيا، كما شمل التنبيه هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث والعارضة وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
عقب تنبيه الأرصاد.. مدني جازان: اتبعوا الإرشاداتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والدرب وبيش وصامطة وصبيا، كما شمل التنبيه هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث والعارضة وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
02:25 PM
طالبت المديرية باتخاذ التدابير والاحتياطات وأخذ الحيطة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والدرب وبيش وصامطة وصبيا، كما شمل التنبيه هطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الريث والعارضة وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، عقب تنبيه الأرصاد.. مدني جازان: اتبعوا الإرشادات ،
المصدر : الخليج 365
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