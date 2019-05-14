عضو بالشورى يقترح إلزامية تركيب الكاميرات الأمنية في المواقع العامة

اقترح عضو في مجلس الشورى بأن يكون تركيب الكاميرات الأمنية في المواقع العامة إلزامياً.

ودعا الدكتور سعيد المالكي إلى تركيب الكاميرات في الشوارع والمنتزهات والحدائق والأسواق والفنادق والمطاعم وممرات المشاة والمحلات التجارية، لافتاً إلى أن ذلك سيحدّ من وقوع كثير من السلوكيات والتصرفات غير المقبولة.

وبيّن المالكي، وفقاً لـ “عكاظ”، أن تركيب الكاميرات سيساعد الجهات الأمنية على ضبط المجرمين، مشيراً إلى أن نظام المراقبة الأمنية في الأماكن العام يعتبر نظاماً عالمياً، وأن من المهم وضع استراتيجية عامة لتحقيق هذا الهدف.