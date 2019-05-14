بالصور.. ضبط مصنع مخالف بالطائف يحمل «درجة خطورة عالية»

ضبطت الأجهزة المعنية بأمانة منطقة الطائف، منزلًا بحيّ العقيق حولّه مخالفون إلى مصنع مخالف، يحمل درجة خطورة عالية.

وقالت أمانة المنطقة -في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء-: «داهم مراقبو بلدية غرب الطائف الفرعية بمشاركة الدفاع المدني بدروم منزل بحيّ العقيق حوّله مخالفون إلى مصنع مخالف للأثاث (مجالس، ستائر)، واتّضح عدم وجود تصريح نظاميّ، مع وجود خطورة عالية بالموقع نتيجة عدم توفر اشتراطات السلامة، والضجيج المزعج للسكان نتيجة أعمال النجارة المصاحبة».

وكانت منطقة الطائف، قد أعلنت في وقتٍ سابق من اليوم، جهودها الرقابية على منافذ البيع السلع الغذائية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي تستهدف تأمين حياة المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

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ونفَّذت بلدية السيل الكبير الفرعية حملة رقابية موسعة على مرافق بيع الأغذية بأحياء المركز والمرافق الواقعة على طريق العمرة، وتمّ ضبط 37 مخالفة للاشتراطات الصحية.

كما نفَّذ مكتب الخدمات البلدية بعشيرة حملةً رقابيةً على مرافق بيع المأكولات الرمضانية، حيث تمّ ضبط مطاعم تبيع الأطعمة «البائتة»، مع وجود مخالفات نظافة واشتراطات صحية وعمالة غير ملتزمة بالزيّ والشهادات الصحية.