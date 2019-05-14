«هدف»: 5 مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»

حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، خمس مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، تتضمَّن مكافأة مالية دعمًا للمتدرب قدرها ثلاثة آلاف ريال شهريًّا، خلال فترة التدريب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ المزايا تتضمّن تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، وإعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، ودورات تدريبية إلكترونية.

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحديث التخرج، وأن لا يكون على رأس العمل، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له التسجيل في برنامج البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج.

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ويهدف «تمهير» إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجين.

ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437 هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من ثلاثة إلى ستة أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعيَّن على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثّل هذه الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.