أمن الدولة: استهداف محدود لمحطتي ضخ أرامكو بالدوادمي وعفيف

سيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات..

كشف المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، عن استهداف محدود لمحطتي الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وبينما باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين، فقد أوضح أن الاستهداف وقع بين الساعة السادسة والسادسة والنصف، صباح اليوم. وسيتم الإعلان لاحقًا بأي مستجدات.

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