أمير الجوف يطلع على موقف مشروعات النقل المتأخرة والمتعثرة

تطرّق للتقاطعات العلوية والصيانة الوقائية
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير عامّ فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الأمير فيصل اطلع على سير العمل في فرع الوزارة والفروع التابعة للمنطقة، والمشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية والمشروعات المتأخرة والمتعثرة، بما في ذلك الطرق الزراعية.
كما استعرض المهندس الشمري المشروعات التي تمّ تنفيذها والتقاطعات العلوية وما هو تحت التنفيذ، مقدمًا تقريرًا عن مشروعات المنطقة، متضمنًا مشروعات التنفيذ والصيانة الوقائية، ونسب الإنجاز لجميع المشروعات.
وأكد الأمير فيصل بن نواف ضرورة العمل الجاد بما يحقق دفع مسيرة التنمية وعدم تعطيلها ورفع أي معوقات إليه، منوهًا بالدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمشروعات النقل في المنطقة.
وقدّم المهندس الشمري شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف على اهتمامه ودعمه ومتابعته لقطاع النقل بالمنطقة.
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