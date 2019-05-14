«مدني مكة» يُخمد حريقًا اندلع في فندق مكون من 21 طابقًا

أخمدت قوات الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، حريقًا وقع في مضخة ببدروم فندق سكني.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء-: «أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقًا وقع في مضخة ببدروم فندق سكني بحي الششة مكون من ٢١ دورًا، ويخلي ساكنيه دون أي إصابات ولله الحمد».

ونشرت «الدفاع المدني» صورة للحادث، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

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وسبق أنّ حذّرت مديرية الدفاع المدني من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، وبخاصةً في فصل الصيف؛ لما تُسبِّبه من آثار اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية كبيرة على الأفراد والمجتمع والدولة.

وقالت إنّه يمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها من خلال ارتفاع مستوى الوعي والسلوك الوقائي، إضافةً إلى اتّخاذ الإجراءات الوقائية، بما في ذلك تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان التي أثبتت فعاليتها في تحسُّس وكشف الحرائق في بدايتها بما يُمكِّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.

وكشفت أنّ نسبة حوادث حرائق المنازل تمثّل 43% من حوادث الحريق، وأنَّ أغلب هذه الحوادث تحدث بعد منتصف الليل (أثناء النوم)، مؤكدةً أنَّ معظم ضحايا حوادث المنازل من الأطفال؛ حيث يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، وأن 90% من الحالات تكون بسبب الاختناق.