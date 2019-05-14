الوزير الفالح: الهجوم على محطتي أرامكو تم بطائرات «درون مفخخة»

أكد استمرار الصادرات وحذر من استهداف إمدادات الطاقة
أكد وزير الطاقة، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، أن «حادث الاستهداف المحدود الذي تعرضت له محطتا الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض؛ سببه هجوم من طائرات، درون مفخخة، بدون طيار».
وبيّن أن الحادث نجم عنه حريق في المحطة رقم 8، وتمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، فيما باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين.
وكشف المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، عن أن الاستهداف وقع بين الساعة السادسة والسادسة والنصف، صباح اليوم.
وتعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم محدود.
وقد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب؛ حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
وأكد الفالح أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط.
وقال إن ما حدث يستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكل الجهات الإرهابية، التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
أكد الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
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