نائب أمير منطقة المدينة المنورة يكرم "تحية" و "المحمدي"

والتقى عدد من مسؤولي الجمعية في مقدمتهم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ ياسر بن صالح الشريف ومدير البرامج والاعلام الأستاذ ماهر الجهني، سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة الذي بدروه نوه بالجهود التي تقدمها الجمعية للمستفيدين. كما كرم سموه الكريم الكفيفة تحية فرغلي سعيد غنيم إحدى مستفيدات الجمعية لحصولها على درجة البكالوريوس من جامعة طيبة عن عمر يناهز ٦٣ سنة، والكفيف خالد سليمان المحمدي لإتمامه حفظ القرآن الكريم كاملاً.
وكان قد ألقى الأستاذ ماهر الجهني كلمة المشاركين، قال فيها: إن دين الإسلام دين الرحمة ونبينا - صلى الله عليه وسلم - نبي بعث رحمة للعالمين تمثلت وتجسدت أسمى وأجمل صور الرحمة على هذه الأرض الطيبة المباركة منذ 1400 سنة عندما آخى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار. وأضاف: لكي نتعرف على مدى قيمة وأهمية هذه القيم الإسلامية الإنسانية لنتخيل سوياً هذا المجتمع دون قيم كيف سيكون حاله. مبيناً أن مبادرة "خير أمة" انبثقت من هذا المنطلق بتدشين من سمو أمير منطقة المدينة المنورة.
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