السعودية اليوم / مدير جوازات نجران يتفقد جوازات منفذ الوديعة



نجران 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

تفقد مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور، سليمان بن صالح السليمان، جوازات منفذ الوديعة، مستمعاً لشرح من مدير جوازات المنفذ العقيد حامد بن حسن القحطاني عن سير العمل في إدارة جوازات المنفذ ، وصالات القدوم والمغادرة، وصالات القادمين لأداء فريضة العمرة، وأجهزة الحاسب الآلي وجميع مرافق الجوازات بالمنفذ.

وخلال الزيارة جرى بحث سبل التعاون بين الجوازات والجمارك، بهدف تذليل المعوقات التي تواجه سير العمل بالمنفذ، وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للقادمين والمغادرين عبر المنفذ .

وفي نهاية الجولة حث اللواء السليمان ،العاملين بجوازات المنفذ على مضاعفة الجهود في الإنجاز مع توخي الدقة في أداء العمل.

// انتهى //

14:21ت م

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