السعودية اليوم / "صيانة أساسيات الجوال" ورشة عمل بمحافظة موقق بحائل



حائل 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة موقق بحائل بالتعاون مع نادي الحي يوم الأحد المقبل ورشة عمل بعنوان " صيانة أساسيات الجوال" تستمر أربعة أيام .

ودعت اللجنة الراغبين إلى التسجيل والاستفادة من الدورة خاصة لمن يمارسون ذات العمل في نقاط بيع أجهزة الجولات .

// انتهى //

14:14ت م

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