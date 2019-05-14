السعودية اليوم / بلدية الشقيق تعالج مظاهر التشوه البصري في الدرب



الشقيق 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

كثفت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة " معالجة مظاهر التشوّه البصري "، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً لمعالجة مظاهر التشوّه البصري عبر برنامج، " مدينتي 2018 " الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة .

‏‫وأوضح رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي أنه تم رصد عدد من المواقع التي تستوجب المعالجة، وتم إزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق .

وأبان أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتاً إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة .

// انتهى //

14:11ت م

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