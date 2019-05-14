السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يستقبل أمين المنطقة ورئيسة البلدية النسائية



عرعر 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتبه في الإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري, يرافقه رئيسة البلدية النسائية المعينة حديثا نهله العويضة.

ورحّب سموه في بداية الاستقبال بأمين المنطقة وبرئيسة البلدية النسائية، متمنيًا لها التوفيق في القيام بمهام عملها.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخدمات التي تقدمها البلدية النسائية، ومنها إصدار التراخيص للأنشطة التجارية، وإصدار رخص البناء، وتنفيذ الجولات الرقابية للأنشطة النسائية والبائعات الجائلات والاستثمارات البلدية النسائية، ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

وشدد سموه على أهمية أن تساهم البلدية النسائية بخدمة القدرات الإبداعية للمرأة والسعي لتمكينها، إضافة إلى دورها كحاضنة للأفكار النسوية.

ونوه أمير المنطقة بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جانبهم أعرب أمين المنطقة ورئيسة البلدية النسائية عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي وجميع قطاعات المنطقة.

// انتهى //

14:09ت م

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