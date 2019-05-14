اجتماعي / اتفاقية تعاون بين مكتب العمل بنجران وجمعية جستر



نجران 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

وقع فرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، مع فرع الجمعية

وأبانت المدير التنفيذي للفرع، ايمان آل دويس أن الاتفاقية تسهم في زيادة فرص التفاهم والتبادل مع المؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، و تبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرة أن هذه المذكرة تأتي ضمن عدة شراكات بين الجمعية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة بالمنطقة.

// انتهى //

13:39ت م

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نجران 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسوقع فرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، مع فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" أمس، مذكرة تعاون تهدف للعمل المشترك بين الجانبين في تقديم عدد من الخدمات لذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال إقامة البرامج والفعاليات الهادفة، وذلك بمقر المكتب.وأبانت المدير التنفيذي للفرع، ايمان آل دويس أن الاتفاقية تسهم في زيادة فرص التفاهم والتبادل مع المؤسسات التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، و تبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرة أن هذه المذكرة تأتي ضمن عدة شراكات بين الجمعية والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة بالمنطقة.// انتهى //13:39ت م0063

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