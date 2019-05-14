السعودية اليوم / بلدية وسط الدمام تتلف 1400 كيلوغراما من اللحوم تم نقلها بطريقة مخالفة لاشتراطات النقل والتخزين

الدمام 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس
أتلفت بلدية وسط الدمام 1400 كيلو غراماً من اللحوم بإحدى المركبات المخالفة لاشتراطات النقل والتعبئة والتخزين، وذلك خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية لشهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن فرق الرقابة الصحية ضبطت مركبة تنقل كمية لحوم؛ مخالفة لاشتراطات البلدية، حيث أن المركبة كانت في طريقها للتوزيع على الملاحم والمنشآت الغذائية ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه تم إتلاف جميع اللحوم وتحويل صاحب المركبة للجهات المعنية ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية .
من جهة ثانية، نفذت بلدية وسط الدمام؛ بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية، حملة مكثفة على الباعة الجائلين المخالفين في حي القزاز، وإتلاف الأطعمة التي كانوا يقومون بإعدادها وطهيها في الطرقات العامة، بهدف بيعها على المواطنين والمقيمين، في بيئة مكشوفة عرضة لكثير من الغبار والأتربة .
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13:29ت م
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