السعودية اليوم / هيئة المسجد الحرام تُقيم برنامج "هِداية الناسك



مكة المكرمة 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام وبالتعاون مع أكاديمية خدمات الحجاج والمعتمرين برنامج " هِداية الناسك ".

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام علي بن حامد النافعي بأنه تزامنا مع ما يشهده المسجد الحرام من إقبال كبيرً من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، ورغبةً في إثراء المعتمرين ونقل صفة العمرة الصحيحة لهم فقد نفذت هيئة المسجد الحرام برنامجها التوعوي هِداية الناسك، الذي يهدف بدوره إلى تقديم لقاءات للمعتمرين بعروض مرئية عن العمرة الصحيحة وبلغات متعددة، إضافة إلى تقديم الهدايا للمعتمرين والزوار في نهاية البرنامج.

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13:28ت م

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