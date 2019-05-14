السعودية اليوم / تعاوني عرعر يقيم مخيم إفطار الصائمين بحي المنصورية والمحمدية



عرعر 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

زار مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي أمس، مخيم إفطار الصائمين في حي المحمدية، وحي المنصورية بمدينة عرعر، الذي ينفذه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مدينة عرعر.

واطلع العنزي على الجهود المبذولة في العمل والاستعدادات والتجهيزات اليومية لخدمة الصائمين، سائلاً المولى - عزوجل - أن يعظّم لهم الأجر والمثوبة، ويجزيهم خير الجزاء، اقتداءً بقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: "من فطّرَ صائماً كانَ لهُ مِثلَ أَجْرِه غَيْرَ أنّه لا يُنقِصُ مِن أجرِ الصائمَ شيْئّا".

// انتهى //

13:27ت م

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