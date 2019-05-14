السعودية اليوم / رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ترفع شكرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على جهودهم في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسرفعت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدور الكبير الذي يقومان به - حفظهما الله -، في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي جاء ذلك – في تصريح صحفي - بعد اجتماع عقده معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس مع معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ضمن زيارتها الحالية للمملكة، وذلك بمقر المجلس بالرياض.وأشادت بدور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في تعزيز التآخي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً أن الشعبين الشقيقين يعتبرون أبناء وطن واحد.وعبرت معالي الدكتورة أمل القبيسي عن سعادتها بزيارتها الحالية للمملكة مثمنةً الدعوة الكريمة من معالي رئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والاجتماع بمعاليه وأعضاء المجلس تحت قبته.وأبدت اعتزازها واعتزاز الشعب الإماراتي بهذه اللحمة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، مشيرة إلى أن التنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى يرقى إلى تطلعات القيادتين، والشعبين الشقيقين، ويواكب التنسيق الكبير على المستوى الحكومي، مؤكدة أن العمل البرلماني المشترك يشكل توجهاً مهماً بين الدولتين الشقيقين.وأبانت معاليها أن هناك تشاوراً مستمراً بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي يتضمن كيفية تعزيز المواقف السياسة على مستوى العمل البرلماني من خلال عمل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة أو الزيارات بين المجلسين.// يتبع //13:26ت م0050

عام / رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ترفع شكرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على جهودهم في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية/ إضافة أولى واخيرة

من جانبه أشاد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالعلاقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تجد الدعم والرعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، ويتفاعل معها شعبا البلدين ، وتنعكس تلقائياً على المجلس البرلمانية كونها تمثل الشعوب، من خلال ما يسن من أنظمة.

وأبان معاليه أن العلاقة بين المجلسين في أفضل المستويات مشيداً بالجهود التي تقوم بها معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التعاون بين المجلسين ، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً متميزاً للمرأة العربية مشيراً إلى أن العنصر النسائي في العمل البرلماني في مجلسي الشورى والوطني الاتحادي الإماراتي أفاد عملهما من خلال الموضوعات التي تتبناها المرأة، وزاده تنظيماً ، وأظهر قدرات كبيرة للمرأة السعودية والإماراتية.

وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد رحب في مستهل الاجتماع برئيسة المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء الوفد، مشيداً بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، موضحاً أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جهتها أعربت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي عن شكرها وتقديرها البالغ لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرة عن سعادتها وأعضاء الوفد بتلبية الدعوة التي تلقتها من رئيس مجلس الشورى، منوهةً بالعلاقات الأخوية الراسخة الممتدة عبر عقود التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أهمية الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين، ومواكبة تطلعات القيادتين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإماراتية وعدد من أعضاء المجلس.

كما حضره من الجانب الإماراتي عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقد أقام معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمقر المجلس مأدبة سحور تكريماً لمعالي الدكتورة أمل القبيسي والوفد المرافق لها.

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