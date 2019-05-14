السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام يقيم حفل الإفطار السنوي



هانوي 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم في دار السكن، حفل الإفطار السنوي لشهر رمضان المبارك.

حضر الحفل رؤساء بعثات الدول العربية والإسلامية وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الفيتنامية وعدد من الشخصيات الفيتنامية.

// انتهى //

13:15ت م

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