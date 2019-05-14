وفاة مواطن سقطت عليه صخور بجبل شويحط

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

لقي مواطن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط صخور عليه بجبل شويحط في قرية المواريد بمنطقة المدينة المنورة.

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وأوضح المديرية للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني وادي الفرع باشروا الحادث، وأخرجوا متابعات الخليج 365 حيث تبين وفاته جراء الحادث.