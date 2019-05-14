- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وفاة مواطن سقطت عليه صخور بجبل شويحط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة مواطن سقطت عليه صخور بجبل شويحط
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
لقي مواطن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط صخور عليه بجبل شويحط في قرية المواريد بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضح المديرية للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني وادي الفرع باشروا الحادث، وأخرجوا متابعات الخليج 365 حيث تبين وفاته جراء الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن سقطت عليه صخور بجبل شويحط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.