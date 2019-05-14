اخبار السعوديه

وفاة مواطن سقطت عليه صخور بجبل شويحط

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفاة مواطن سقطت عليه صخور بجبل شويحط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-14

وفاة مواطن سقطت عليه صخور بجبل شويحط

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

لقي مواطن مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط صخور عليه بجبل شويحط في قرية المواريد بمنطقة المدينة المنورة.

Advertisements

وأوضح المديرية للدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني وادي الفرع باشروا الحادث، وأخرجوا متابعات الخليج 365 حيث تبين وفاته جراء الحادث.

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن سقطت عليه صخور بجبل شويحط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا