سيارات أسماك بجوار بركة للصرف الصحي في الطائف والأمانة تعلق

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الطائف

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل، سيارتين محملتين بثلاجات تحتوي على أسماك بجوار بركة للصرف الصحي شمال محافظة الطائف؛ حيث علق البعض بقوله إن العمالة تصطاد من هذه البركة للصرف الصحي التي تقع في منطقة سوق عكاظ، ثم تقوم بنقلها إلى الأسواق لبيعها دون الاهتمام بصحة المستهلكين.

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ومن جانبها، ردت أمانة محافظة الطائف ببيان إعلامي، بأن المختصين وقفوا على الموقع المذكور والمواقع المحيطة ولم يتم رصد أي سيارات أو أشخاص يمارسون الصيد في الموقع، كما أنه تم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة السيارات المحملة بالأسماك.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم تكثيف المراقبة الميدانية على أسواق السمك والمأكولات البحرية والمطاعم والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها وإخضاعها للرقابة المستمرة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية.