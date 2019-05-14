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2019-05-14 أمن الدولة يدشن حسابين جديدين على تويتر بالعربية والإنجليزية متابعات الخليج 365 - الرياض دشنت رئاسة أمن الدولة أخيراً حسابين رسميين لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لينضما إلى نوافذ الرئاسة على جمهور الشبكات الاجتماعية. Advertisements ودعت الرئاسة الجمهور لمتابعتها على حسابها الناطق باللغة العربية (هنا)، وحسابها الثاني الناطق باللغة الإنجليزية (هنا الرابط). يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة تمتلك حساباً على “تويتر” لتوعية الجمهور وتحذيرهم من مخاطر الخطاب المتطرف، وهو حساب الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة.









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