فتح صقلية ووفاة أبو بكر الظاهري في مثل هذا اليوم 9 رمضان

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 9 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

فتح صقلية

في مثل هذا اليوم عام 212 هجرية، نزل المسلمون لأول مرة إلى شواطئ جزيرة صقلية، حيث كانوا بقيادة أسد بن الفرات بن سنان بعهد الخليفة المأمون، وتمكنوا حينها من السيطرة عليها ونشر الإسلام فيها.

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وفاة أبو بكر الظاهري

في مثل هذا اليوم عام 297 هجرية، مات أبو بكر محمد بن داوود الظاهري، والذي كان أحد أهم أئمة الفقه في عصره.

صراع على الحكم

في مثل هذا اليوم عام 559 هجرية، تم فك الحصار عن القاهرة في الحرب بين شاور بن مجير السعدي وأسد الدين شيركوه أثناء خلافة العاضد لدين الله الفاطمي، وذلك في إطار صراع سياسي على تولي الوزارة في ذلك الوقت.

مطاردة الفرنجة

في مثل هذا اليوم عام 827 هجرية، طارد المسلمون قراصنة من الفرنجة في الرحب، بعد أن تمكنوا من تجاوز ساحل المسلمين في بيروت.