الان تتابع وظائف أكاديمية للسعوديين بجامعة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبد الله العازمي:

أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين على مرتبة ” أستاذ /أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد” للسعوديين ( من الجنسين حسب الجداول المرفقة ), بكليات الجامعة على النحو التالي:

مواعيد التقديم:

يبدأ استقبال الطلبات على موقع الجامعة الالكتروني (www.tu.edu.sa ) اعتبارا من يوم الثلاثاء (9/9/1440هـ)الموافق (14-مايو-2019م ) إلى يوم الثلاثاء (16/9/1440هـ) الموافق ( 21- مايو -2019م ) .

شروط التقديم

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

4-الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي .

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5- أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس /الماجستير /الدكتوراه (او ما يعادلها) متوافقاً ، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة.

6- أن يكون المعدل في المراحل الثلاث(البكالوريوس/الماجستير/الدكتوراه) لا يقل عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقدير.

7-يُفضل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي .

8-أن لا يتجاوز العمر (45) عام عند التقديم.

9-يُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

المستندات المطلوبــــة

صورة من الهوية الوطنية .

السيرة الذاتية .

صورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس-الماجستير-الدكتوراه) وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة ) .

صورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي .

ملاحظات هامة

التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه ,وسوف يتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط.

أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغياً .

سوف يستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في طلبكم . وستضطر الجامعة آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة .